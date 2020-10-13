13 октября 2020, 17:00

Украина и Польша совместно будут развивать транспортный коридор Гданьск - Черное море для увеличения объемов торговли.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на Украинско-польском экономическом форуме в Одессе, сообщает Укринформ.

"Для увеличения объема торговли между Польшей и Украиной мы начинаем сотрудничество по развитию транспортного коридора Гданьск - Черное море и сегодня будет подписан меморандум между Администрацией морских портов (Украина - ред.) и правлением морского порта Гданьск", - сказал Криклий.

Он добавил, что Украина и Польша имеют общую амбициозную цель активно развиваться и это будет получаться гораздо быстрее через реализацию совместного транзитного и инфраструктурного потенциала.

"Среди приоритетов наших - развитие транспортного коридора между Балтийским и Черным морем и уже много сделано в этом году", - отметил Криклий.

Он добавил, что в рамках реализации президентской программы "Большое строительство" в Украине строят 6 тысяч километров дорог, из которых 4 тыс. км дорог - государственного значения, в том числе 5 млрд грн выделили на строительство международного транспортного коридора "Go highway" и уже более 100 км дорог в этом проекте построили и отремонтировали в этом году.

"В следующем году начнется большая реконструкция трассы М-05 Киев - Одесса и там тоже часть проекта Gohighway, а это собственно соединение нашего Балтийского и Черного моря, соединение Гданьска и портов большой Одессы", - подчеркнул министр.

Польша и Украина являются стратегическими партнерами, отметил он, и пригласил польский бизнес участвовать в инвестиционных проектах в Украине.