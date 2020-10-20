Зарплата медиков в 2021 году увеличится до 25 тысяч

20 октября 2020, 16:41

Президент Украины Владимир Зеленский считает самым важным фактором - повышение заработной платы до 20-25 тысяч грн зарплаты врачам, введение страховой медицины и запуск сети трансплантационных центров.

Об этом он заявил в послании Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, сообщает Укринформ.

«Наиболее важным является повышение заработной платы медикам. С 1 сентября это сделано на 25, 50 и 70 процентов. Это только начало. Согласно плану Минздрава, в 2021 году минимальная заработная плата врача должна составить 20-25 тыс. грн, медицинской сестры - 15 тыс. грн, младшего медицинского персонала - до 10-12 тыс. грн», - сказал Президент.

Он заметил, что тема COVID-19 заполонила все пространство, но в то же время это не единственный вызов для медицины. «Фейсбук, инстаграм и мой рабочий стол были заполнены обращениями врачей по поводу второго этапа медицинской реформы. Существовал риск увольнения 50-ти тысяч медиков и закрытия 332-х больниц. Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы. Всего этого мы не допустили. Не допустили, чтобы детские врачи уехали за границу и произошел катастрофический рост детской смертности», - подчеркнул глава государства.

По его словам, тема медицинской реформы вызывает оживленные споры. Потому что эта реформа имеет как неоспоримые преимущества, так и откровенно слабые места. «Наша задача - сохранить положительные моменты и исправить ошибки. Реформой должны быть довольны и пациенты, и медики всех уровней», - сказал Зеленский, добавив, что ждет от профильного комитета и министерства модели страховой медицины, которые могли бы появиться в Украине.

Кроме того, он подчеркнул необходимость создания и развития системы трансплантологии.

«В ближайшие два-три года должна заработать сеть трансплантационных центров. Это поможет сохранить многие жизни украинцев без необходимости делать дорогостоящие операции за рубежом», - подчеркнул Президент.