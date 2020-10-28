Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия
28 октября 2020, 14:06

В Кривом Роге сошел с рельсов грузовой поезд

Сегодня, 28 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области сошел с рельсов грузовой поезд и 14 его вагонов. В результате происшествия люди не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, авария произошла в 4:10 на окраине города в результате разъединения сцепления между вагонами. Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий происшествия.

Кроме того, следственно-оперативная группа полиции устанавливает все обстоятельства, а полицейские обеспечивают охрану публичной безопасности на месте аварии. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: