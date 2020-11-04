Внесення чергового платежу за ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

05 ноября 2020, 11:11

У Головному управління ДПС у Луганській області нагадують про необхідність завчасно подбати про внесення чергового платежу за ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами.

Статтею 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі – Закон) визначено, що ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються терміном на один рік уповноваженим органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб’єкта господарювання. Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством. Дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, на термін до сплати заборгованості.

Відповідно до вимог статті 16 Закону контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і пального, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами і пальним, на зберігання пального. Для здійснення контролю суб'єкт господарювання (у тому числі іноземний суб'єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) подає зазначеному органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату.

У відомстві звернули увагу, що у разі відсутності на дату спливу терміну сплати чергового платежу за ліцензію звернення суб’єкта господарювання до органу ліцензування з копією платіжного доручення з відміткою банку про сплату, яке свідчить про внесення платежу за відповідну ліцензію на наступний період, дія такої ліцензії буде призупинена на термін до сплати заборгованості.