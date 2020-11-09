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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
10 ноября 2020, 09:00

Вчера боевики дважды нарушили перемирие

За прошедшие сутки, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад на Донбассе зафиксировано два нарушения достигнутых договоренностей, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Режим прекращения огня вооруженные формирования РФ и ее наемники дважды нарушили на Приазовье. Со временно оккупированных населенных пунктов Ужовка и Пикузы противник провоцировал украинских защитников в районе Водяного, используя стрелковое оружие.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому наши военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 10 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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