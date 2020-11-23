В Украине увеличился размер субсидий

23 ноября 2020, 16:36

В октябре 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,816 млн украинцев, а ее средний размер увеличился в 2,57 раза по сравнению с сентябрем — до 732 гривен. Это связано с началом отопительного сезона.

Об этом свидетельствуют данные Министерства социальной политики Украины, передает "Сегодня".

При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве на уровне 952,8 гривни, а наименьший — в Одесской области, 496,4 гривни.

Все октябрьские субсидии в сумме составили 1,8 млрд гривен. Из них 1,75 млрд гривен — в наличной форме, а 44,7 млн грн — в безналичной.

В течение месяца за помощью по оплате коммуналке обратились 1,74 млн человек. Получили назначение субсидий 1,64 млн.