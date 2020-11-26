Кипрская церковь официально признала ПЦУ

26 ноября 2020, 18:00

Синод Кипрской православной церкви 25 ноября обнародовал коммюнике по поддержке решения Блаженнейшего архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II о признании Православной церкви Украины, сообщает пресс-служба ПЦУ.

«Священный синод Церкви Кипра на заседаниях 23 и 25 ноября 2020 подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминовением Блаженнейшим архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как предстоятеля Церкви Украины, и решил не выступать против этого решения его блаженства. В то же время, Священный синод ожидает широкого обсуждения с общем участием для преодоления нынешнего кризиса, который угрожает расколом Церкви Христовой», - говорится в сообщении.