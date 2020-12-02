Ще 10 власників житла, зруйнованого внаслідок військової агресії в області, отримають компенсацію

02 декабря 2020, 17:00

Сьогодні відбулося друге засідання обласної комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації.

У засіданні взяли участь представники Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Норвезької ради у справах біженців.

Члени комісії детально розглянули подані місцевими радами та військово-цивільними адміністраціями списки постраждалих. Це власники зруйнованих будинків та квартир у Золотому, Новотошківському, Троїцькому, Попасній, Золотарівці та Нижньому.

За результатами засідання було прийнято рішення про надання грошової компенсації усім зазначеним постраждалим: вісьмом особам по 300 тис. гривень, одній – 225 тис. гривень, ще одній – 75 тис. гривень.

Узгоджені списки постраждалих будуть направлені на погодження до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Після цього грошова компенсація буде перерахована на банківську картку отримувачу.

Нагадаємо, перше засідання комісії відбулося 18 листопада 2020 року. Тоді було прийнято рішення про виділення грошової компенсації вісьмом особам. Комісію створено розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, підписаний 6 жовтня 2020 року, на виконання відповідної постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 року № 767.

Зазначимо, грошова компенсація надається постраждалим, які є власниками житла, яке перебуває на контрольованих Україною територіях та було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, після дати набрання чинності Указом Президента України від 14 квітня 2014 року № 405 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України».

Органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності — військово-цивільні адміністрації населених пунктів проводять обстеження пошкодженого або зруйнованого житла, обліковують його, складають і затверджують списки постраждалих на відповідній території та видають довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації.

Рішення про надання грошової компенсації приймають комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, на підставі поданих органами місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності — військово-цивільними адміністраціями населених пунктів сформованих та затверджених списків постраждалих на виплату грошової компенсації.

Розмір грошової компенсації постраждалим визначається за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України відповідно до місцезнаходження житла, що є чинними на дату затвердження узагальненого списку відповідно (але не більш як 300 тис. гривень за один об’єкт зруйнованого житла).