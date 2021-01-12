Закон України № 1017: зміни щодо лібералізації застосування РРО

12 января 2021, 10:48

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Законом України від 01 грудня 2020 року № 1017–ІХ внесені зміни до Податкового кодексу України та Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями.

Цим законом передбачені наступні зміни:

Обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) для фізичних осіб – підприємців (далі - ФОП) – платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію лікарських засобів та медичних виробів, медичних послуг, складної побутової техніки та ювелірних виробів.

Перенесено до 01.01.2022 обов’язкове застосування РРО для ФОП – «єдинників» інших ризикових видів діяльності – реалізація товарів у мережі Інтернет, текстилю, автозапчастин та вживаних товарів, діяльність ресторанів, готелів, та туристичних агентств.

Відтерміновано до 01.01.2022 обов’язкове застосування РРО для всіх ФОП – «єдинників» другої – четвертої групи.

Лібералізуються штрафні санкції – скасовано штраф за невідповідність готівки в касі, штраф за неподання звітності з використання програмного РРО, штраф за попереднє програмування товарів та штраф за нестворення контрольної стрічки на програмному РРО.

Скасовується механізм компенсації частини штрафних санкцій покупцю (механізм «кешбек»).

При здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів РРО не застосовується.

Розмір обсягу доходів для платників єдиного податку прив’язаний до мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня звітного року (МЗП): 1 група – 167 МЗП, 2 група – 834 МЗП, 3 група – 1167 МЗП).

Розмір обсягу доходу для фізичних осіб – «єдинників» щодо не використання РРО встановлений у розмірі 220 МЗП (станом на 01 січня звітного року).

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