В «Л-ДНР» за сутки умер 21 пациент с коронавирусом

19 января 2021, 16:00

В «ДНР» за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом, в «ЛНР» медики зафиксировали 1 летальный исход. Об этом сегодня, 19 января, сообщают «минздравы» обеих «республик».

«За последние сутки в ДНР проведено 696 исследований, из них выявлено 234 случая заболевания (33,6%) и у 10 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве ДНР».

Зафиксированы 20 летальных исходов.

По состоянию на 10:00 19 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 18 149:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 6 383 пациента;

выздоровели – 10 162 человека;

летальных случаев – 1 604.

Также в «ДНР» за сутки выявлено 86 случаев пневмоний, что на 33 случая больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 67 человек. Всего на лечении находятся 1 777 пациентов с пневмониями, из них 687 – на кислородной поддержке (+17 за сутки).

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 1 летальный случай от COVID-19.

«Зарегистрирован один летальный случай», – говорится в сообщении пресс-службы «минздрава ЛНР».

С начала пандемии медики «республики» зарегистрировали 206 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.