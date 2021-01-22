На Луганщине еще 5 семей получат по 300 тысяч гривен за разрушенное войной жилье

22 января 2021, 16:00

В Луганской области приняли решение о выплате компенсаций за разрушенное в результате боевых действий жилье еще 5 семьям. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением соответствующей денежной компенсации, рассмотрела 7 дел. В частности, обработали 5 пакетов документов, подготовленных Станично-Луганской райгосадминистрацией, и по одному – из города Горное и села Екатериновка Попаснянского района.

«По 2-м делам, которые рассматривались повторно, комиссия приняла отрицательные решения. Поскольку предоставленные пострадавшими лицами документы, не доказали их право на компенсацию. По 5-ти делам денежные компенсации в размере 300 тыс грн каждому будут выплачены в ближайшее время», – сообщили в Луганской ОГА.

В 2020 году на Луганщине было принято решение о предоставлении компенсации за разрушенное жилье 33 пострадавшим лицам за 30 жилых объектов. Общая сумма выплат составила 8 млн 913 тыс 401 грн.