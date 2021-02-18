Владимир Зеленский подписал закон об увеличении пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность

18 февраля 2021, 13:36

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменения в статью 187 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно повышения размера помощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность» № 1176-IX, принятый Верховной Радой 2 февраля 2021 года.

Документ повышает размер ежемесячной государственной помощи на детей, страдающих тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, на ребенка, который получил тяжелую травму, которому требуется трансплантации органа, паллиативная помощь, которым установлена инвалидность, с одного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до двух прожиточных минимумов, установленных для детей соответствующего возраста.

Закон вступает в силу со следующего года.