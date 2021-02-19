22 февраля 2021, 09:38 Оккупанты за сутки сорвали "тишину" на Донбассе стрельбой из снайперского оружия В воскресенье, 21 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил. В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Светлодарска противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону украинских позиций из снайперского оружия. С начала текущих суток, 22 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими военными, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Твитнуть Загрузка... Загрузка...