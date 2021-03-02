Евровидение-2021 состоится вживую, но с социальной дистанцией

03 марта 2021, 10:00

Наблюдательный совет «Евровидения» и Исполнительный совет Европейского вещательного союза подтвердили формат проведения песенного конкурса, сообщило UA: Суспільне мовлення.

Конкурс проведут по сценарию B с соблюдением социальной дистанции и протокола безопасности и охраны здоровья.

Европейский вещательный союз и нидерландские общественные вещатели подготовили детальный протокол COVID-19 по охране здоровья на Евровидении.

Он подробно описывает меры, которые должны соблюдать все аккредитованные лица (от работников конкурса до участников), чтобы посетить конкурс в Роттердаме. Протокол полностью соответствует инструкциям Нидерландского национального института здравоохранения и окружающей среды, а также требованиям подобных крупных мероприятий, таких как крупные спортивные соревнования.

Решение о том, может ли аудитория присутствовать на выступлениях, и о том, какие общественные мероприятия могут происходить вокруг мероприятия в Роттердаме, будет принято позже.

Всем, кто участвует в Евровидении-2021 из-за рубежа, рекомендуется перейти на карантин в течение 5 дней перед вылетом в Нидерланды, и сдать тест на COVID-19 максимум за 72 часа до полета.

Оказавшись в Нидерландах, делегации должны оставаться в своем отеле, кроме случаев, когда они едут в Ahoy Arena на репетиции, живые шоу и другие мероприятия, связанные с программой. Всех, кто работает на Ahoy Arena, включая персонал, участников и прессу, будут регулярно тестировать в специальном помещении рядом с ареной. Если обстоятельства изменятся в ближайшие недели, масштаб события могут уменьшить. Вариантом В предусмотрено сокращение количества человек в каждой делегации по сравнению с прошлыми конкурсами.

Количество журналистов, которые могут посетить событие, также будет ограничено до 500, а еще 1000 смогут освещать шоу в новом интернет-пресс-центре.

Сценарий В предполагает, что все присутствующие на арене Ahoy на песенном конкурсе Евровидение в Роттердаме вынуждены придерживаться социальной дистанции 1.5 метра. На месте проведения мероприятий будут введены строгие меры безопасности и охраны здоровья (включая частые тестирование на COVID) с соблюдением протокола защиты артистов, делегаций и технической команды на арене и вне ее.

18 мая 2021 стартует первый полуфинал Евровидения.

Напомним, представителями Украины на Евровидении-2021 является группа Go_A