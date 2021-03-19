19 марта 2021, 16:00

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации. В листе ожидания вакцинации находятся более 290 тысяч украинцев.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинации семейных врачей", - сказал глава Минздрава.

Степанов заявил, что граждане записываются на вакцинацию "несмотря информационную вакханалию и откровенную ложь".

"Несмотря на информационную вакханалию и откровенную ложь по теме вакцинации в лист ожидания через информационные ресурсы, в том числе через приложение "Дия", записались уже более 290 тысяч человек", - подчеркнул министр.