Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на Донетчине 7 танков и бронированные машины за линиями отвода

12 апреля 2021, 14:42

Наблюдатели международной миссии ОБСЕ обнаружили 7 танков на полигоне возле Новоселовки и боевые бронированные машины различного типа в районе Розовки, Новоселовки, Нововыбоевки, Веселого, Заиченко и Дубровки.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба штаба ООС.

«8 апреля БПЛА дальнего радиуса действия Миссии зафиксировал размещение вооружения вооруженных формирований Российской Федерации с нарушением линий отвода, а именно 7 танков на полигоне возле Новоселовки, недалеко от Донецка. 8 и 9 апреля патрулями Миссии были выявлены нарушения в зоне безопасности. На временно оккупированной территории Донецкой области в населенных пунктах Розовка, Новоселовка, Нововыбоевка, Веселое, Заиченко и Дубровка подтверждено наличие боевых бронированных машин различного типа», - говорится в сообщении.

Как отмечается, продолжаются препятствования работе БПЛА Миссии в результате глушения сигнала. Так, вечером 8 апреля, беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия подвергся влиянию помех сигнала GPS при взлете с базы в Степановке, однако команда Миссии сумела продолжить полет вдоль линии разграничения. В ходе полета наблюдатели ОБСЕ фиксировали глушение обоих модулей GPS. Около 3 часов ночи, из-за риска потери пространственного контроля над БПЛА, команда СММ произвела аварийную посадку летательного аппарата в поле, недалеко от назначенного места посадки. Это уже второй раз глушения сигнала БПЛА дальнего радиуса действия с прошлой недели и количество таких случаев растет.

В пресс-службе напомнили, что 7 марта, возле этой же базы, Миссия также потеряла контроль над БПЛА дальнего радиуса действия, в результате чего контроль над летательным аппаратом был потерян окончательно и неуправляемый аппарат был значительно поврежден в результате падения.

Осуществляя препятствия для БПЛА СММ ОБСЕ недалеко от линии разграничения с помощью средств РЭБ большого радиуса действия, вооруженные формирования Российской Федерации пытаются безосновательно обвинить и дискредитировать Вооруженные силы Украины, подчеркнули в штабе.