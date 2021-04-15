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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Культура / Региональные
15 апреля 2021, 15:28

Атмостронис: разрыв шаблонов в программе «ОколоКультура»

В программе ОколоКультура на телеканале ИРТА группа Атмостронис.

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