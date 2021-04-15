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Четверг, 15 апреля 2021
18:00
Платники Луганщини отримали у Центрах обслуговування понад 19 тисяч адміністративних послуг
17:38
На "Укрзализныце" проходят обыски по делу о растратах
17:00
Право платника податку подати уточнюючу декларацію для отримання податкової знижки
16:32
На Луганщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у скоєнні тяжкого злочину
16:02
Задействованные в ВНО педагоги смогут в первую очередь получить вакцину Sinovac
15:36
Под Николаевым микроавтобус, который перевозил умерших от COVID, попал в смертельное ДТП
15:35
На Луганщине отметили день рок-н-ролла
15:34
В Лисичанске наградили лучших тренеров
15:30
Мнение: сколько нужно времени для того, чтобы вернуть оккупированные территории?
15:28
Атмостронис: разрыв шаблонов в программе «ОколоКультура»
15:26
Северодонецкие заброшки несут угрозу для детей
15:06
В Украине увеличилась «красная зона»
14:44
В Донецкой области произошел разрыв трубопровода. Сокращена подача воды в 5 городов
13:00
COVID-статистика ухудшается: в Украине 16 427 новых заражений
12:36
В ЕС согласовали введение «паспортов вакцинации»
12:00
В СБУ заявили, что у них нет подтверждения наличия паспорта РФ у нардепа Аксенова
11:38
Украина и Китай планируют провести совместное заседание по вопросам медицинского сотрудничества
11:00
НКРЭКУ лишила «Донецкоблгаз» лицензии
10:40
26 игроков, выступавших за ОРДЛО, пожизненно отстранили от футбола
10:00
Боевики на Донбассе прервали тишину 8 раз
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Майа Берідзе: вона допомагає, але тепер потребує допомоги сама
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Культура / Региональные
15 апреля 2021, 15:28
Атмостронис: разрыв шаблонов в программе «ОколоКультура»
В программе ОколоКультура на телеканале ИРТА группа Атмостронис.
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