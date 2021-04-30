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Общественное мнение
Спорт
30 апреля 2021, 16:34

Стало известно время начала финального матча Кубка Украины по футболу

Дирекция по проведению футбольного Кубка Украины определила время начала решающего поединка за национальный трофей.

Как сообщает пресс-служба УАФ, матч на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича между киевским «Динамо» и луганской «Зарей» начнется 13 мая в 19.00, передает Укринформ.

В полуфинале национального Кубка киевляне победили «Агробизнес» из Волочиска (3:0), а луганчане в серии 11-метровых одолели «Александрию» (4:3, игровое время - 1:1).

В целом больше всех Кубком Украины владел донецкий «Шахтер» - 13 раз. 12 раз почетный трофей выигрывало «Динамо», 2 раза - одесский «Черноморец», по 1 - полтавская «Ворскла» и симферопольская «Таврия».

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