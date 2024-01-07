Новий конфлікт зі стріляниною на Закарпатті за участю ТЦК та СП

04 травня 2024, 12:59

У Закарпатській області правоохоронці розслідують конфлікт, який виник між працівниками ТЦК та СП та місцевими мешканцями. Про це повідомило регіональне управління Нацполіції у суботу, 4 травня.

📢«Вчора ввечері біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські, які прибули на місце, встановили, що причиною конфлікту було невдоволення представників поселення через мобілізацію двох місцевих мешканців села Онок. Під час спроби групи людей проникнути на територію, співробітники ТЦК та СП вчинили попереджувальні постріли у повітря.

📢«Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря», – розповіли у поліції.

Щодо цього інциденту, слідчі кваліфікують цю подію як хуліганство згідно з ч. 4 ст. 296 статті 296 Кримінального кодексу України. Варто зауважити, що винних у цьому може чекати ув'язнення до 7 років. У поліції обіцяють дати правову оцінку діям кожного з учасників.

Також місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив у Telegram, що у місті Виноградів група ромів заблокувала виїзд з місцевого ТЦК та СП. За їхніми словами, працівники центру комплектування (військкомату) хотіли мобілізувати їх односельця, якого затримали зранку на місцевому базарі, хоча він хворий.

📢«Роми стверджують, що чоловік хворий і не може бути мобілізований. На знак протесту вони приносили до будівлі ТЦК шини та підвозили пошкоджені авто. У ході сутички було чутно постріли», – написав Глагола та оприлюднив відео з місця подій.

Нагадаємо, у квітні на Закарпатті помер мобілізований чоловік, якого везли в навчальний центр. По дорозі у нього стався епілептичний приступ.

Також раніше повідомлялося, що на Закарпатті чоловік спробував скоїти суїцид у Хустському районному військкоматі.