Головний інженер нашої телерадіокомпанії Іван Дуда разом зі своїм залізним двоколесним жеребцем долучився до відкриття мотосезону. Подія відбулась вихідними у Старобільську. Дивіться драйвове відео та поринайте у вир адреналінових хвиль!
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25 мая 2021, 18:39
Відкриття мотосезону у Старобільську: з перших очей
Головний інженер нашої телерадіокомпанії Іван Дуда разом зі своїм залізним двоколесним жеребцем долучився до відкриття мотосезону. Подія відбулась вихідними у Старобільську. Дивіться драйвове відео та поринайте у вир адреналінових хвиль!
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