25 мая 2021, 18:39 Відкриття мотосезону у Старобільську: з перших очей Головний інженер нашої телерадіокомпанії Іван Дуда разом зі своїм залізним двоколесним жеребцем долучився до відкриття мотосезону. Подія відбулась вихідними у Старобільську. Дивіться драйвове відео та поринайте у вир адреналінових хвиль! Твитнуть Загрузка... Загрузка...