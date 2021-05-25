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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Спорт
25 мая 2021, 18:39

Відкриття мотосезону у Старобільську: з перших очей

Головний інженер нашої телерадіокомпанії Іван Дуда разом зі своїм залізним двоколесним жеребцем долучився до відкриття мотосезону. Подія відбулась вихідними у Старобільську. Дивіться драйвове відео та поринайте у вир адреналінових хвиль!

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