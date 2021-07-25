26 июля 2021, 10:59 Червоний Хрест відправив на Донбас продукти Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив черговий конвой з гуманітарними вантажами на непідконтрольну Україні територію Донецької області. Про це в неділю, 25 липня, повідомив прес-центр штабу ООС. Повідомляється, що на схід країни в бік Донецька через КПВВ "Новотроїцьке" відправлені продуктові набори та будівельні матеріали. "Вантаж призначається для цивільного населення", - уточнили в штабі. Загалом через Держприкордонслужбу поїхали чотири вантажні автомобілі. Загальна маса вантажів склала 75,6 тонни. Гуманітарні конвої Червоного Хреста й ООН регулярно перетинають лінію розмежування в Щасті і Новолуганському. Твитнуть Загрузка... Загрузка...