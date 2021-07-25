Червоний Хрест відправив на Донбас продукти

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив черговий конвой з гуманітарними вантажами на непідконтрольну Україні територію Донецької області. Про це в неділю, 25 липня, повідомив прес-центр штабу ООС.
Повідомляється, що на схід країни в бік Донецька через КПВВ "Новотроїцьке" відправлені продуктові набори та будівельні матеріали.
"Вантаж призначається для цивільного населення", - уточнили в штабі.
Загалом через Держприкордонслужбу поїхали чотири вантажні автомобілі. Загальна маса вантажів склала 75,6 тонни.
Гуманітарні конвої Червоного Хреста й ООН регулярно перетинають лінію розмежування в Щасті і Новолуганському.