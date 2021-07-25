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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Региональные
26 июля 2021, 10:59

Червоний Хрест відправив на Донбас продукти

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив черговий конвой з гуманітарними вантажами на непідконтрольну Україні територію Донецької області. Про це в неділю, 25 липня, повідомив прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що на схід країни в бік Донецька через КПВВ "Новотроїцьке" відправлені продуктові набори та будівельні матеріали.

"Вантаж призначається для цивільного населення", - уточнили в штабі.

Загалом через Держприкордонслужбу поїхали чотири вантажні автомобілі. Загальна маса вантажів склала 75,6 тонни.

Гуманітарні конвої Червоного Хреста й ООН регулярно перетинають лінію розмежування в Щасті і Новолуганському.

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