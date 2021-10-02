Вчителька Кремінського ліцею перемогла у номінації «Прифронтовий вчитель» премії Global Techer Prize Ukraine

04 октября 2021, 13:30

2 жовтня у Києві відбулася церемонія визначення переможців Global Techer Prize Ukraine 2021 – щорічної національної премії для вчителів-агентів освітянських змін.

Цього року до конкурсного переліку була включена ще одна номінація «Прифронтовий вчитель».

«Наші військові сім років тримають лінію фронту. Не менш важливу лінію фронту тримають наші вчителі на лінії зіткнення, у буферній чи сірій зоні», – сказав на церемонії амбасадор номінації, письменник Сергій Жадан.

Саме він спільно із співзасновником CEO Deltahost Дмитром Земляним першими привітали з перемогою в цій номінації вчительку зарубіжної літератури, української мови і літератури Кремінського ліцею №5 Луганської області Тамару Уманську.

Пані Тамара має низку високих педагогічних досягнень, нагород і публікацій та активно бере участь у розвитку громади. Окрім вчительства, вона також займається волонтерством вже понад 6 років та перекладом соціально-значущих праць.

Отримуючи премію, вчителька сказала: «Це вперше така номінація, а я хочу, щоб вона була востаннє. Щоб у нас більше ніколи не було вчителів прифронтової зони, а ми просто всі були вчителі України».

Тепер переможниця поїде в освітню подорож, а її навчальний заклад, як і школи десяти вчителів — фіналістів у номінації «Прифронтовий вчитель», отримає 300 тисяч гривень на технологізацію від Deltahost.