Як штучний інтелект дописав незавершену симфонію Бетховена

13 октября 2021, 10:00

Алгоритми вже давно керують виробничими процесами й задають тон у повсякденному житті. І навіть творчість, яка довгий час вважалась непосильною для штучного інтелекту сферою людської діяльності, почала поступатись натиску машин.

Після того, як комп'ютери завершили незакінчені твори Ґустава Малера та Франца Шуберта, настала черга Десятої симфонії Людвіґа ван Бетховена, яка збереглась лише в окремих ремарках. Світова прем'єра твору німецького композитора, що його реконструйовано за допомогою штучного інтелекту, відбулася через майже 195 років після смерті Бетховена в Бонні, місті, де він народився в 1770 році.

Бетховен не встиг завершити Десяту симфонію до своєї смерті. Він помер у Відні в 1827 році. Композитор залишив лише кілька коротких нарисів і ремарок у своїх чернетках. На їхній основі група експертів, до якої входили музикознавці та програмісти, розробила програму з використанням технології штучного інтелекту, щоб заповнити прогалини в наявному фрагментарному музичному матеріалі й зробити його доступним для виконання.