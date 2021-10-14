РНБО повідомила, коли очікується пік пандемії

16 октября 2021, 11:00

В Україні пік захворюваності на коронавірус очікується наприкінці жовтня - на початку листопада. Про це в п'ятницю, 15 жовтня, заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання РНБО.

"Ми прогнозуємо, що пік цієї пандемії прийде, скажімо так, на кінець цього місяця. Це буде десь період з 20-го, 25-го, 30-го цього місяця по 4-те - 5-те наступного місяця", - спрогнозував Данілов.

Він відзначив, що близько 50-52 тисяч осіб можуть у піковий період потрапити в лікарню.

Данілов додав, що це буде виклик для системи охорони здоров'я України.

Водночас, за словами Данілова, єдине питання, яке викликає у влади занепокоєння - це забезпечення киснем.

Він відзначив, що при штамові Дельта, який зараз має широке поширення в Україні, хворому вкрай складно піднімати рівень кисню.

"Ми потребуємо зараз у дуже великих обсягах кисню. Якщо раніше, коли людина хворіла, 5-7-10-12 літрів вистачало, то сьогодні маємо випадки, коли потрібно одразу 15-20-30", - розповів він.

Відомо, що 14 жовтня в Україні на коронавірус захворіли ще 13 624, померли внаслідок цього захворювання 202 особи.

Серед нових хворих - 1 777 дітей та 170 медичних працівників. За добу госпіталізували 4 947 пацієнтів, вилікувати змогли 4 591 особу серед інших осіб з ковід.