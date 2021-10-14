Ляшко розповів, що робити тим педагогам, кому не можна вакцинуватися

16 октября 2021, 14:00

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пояснив, що робити педагогам, які мають протипоказання до вакцинації від коронавірусу. Про це в п'ятницю, 15 жовтня, він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він нагадав, що вакцинація для працівників освітніх закладів є обов'язковою. З листопада тих, хто не захочуть вакцинуватися, відсторонятимуть від роботи без збереження зарплати.

"Так, у наказі йдеться про обов'язковість вакцинації для цієї категорії працівників, крім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна робити щеплення за станом здоров'я. Повірте, це невеликий відсоток людей - це 3-4% всього. Це сформований, можливо, такий міф про те, що багатьом людям не можна вакцинуватися", - сказав міністр.

За його словами, надання довідок про наявність протипоказань буде під суворим контролем.

"Зараз ми все робимо для того, щоб запобігти будь-яким підробкам. Це буде в електронній системі охорони здоров'я. І довідка так само буде видаватися, як і COVID-сертифікат. Лікар, який видає цю довідку, робитиме медичний запис в електронній системі. І цей медичний запис можна спокійно відстежити, чому конкретній особі дали довідку про медичне відведення, якщо раніше, наприклад, не було записів про таку хворобу в історії хвороби, яка ведеться в електронному вигляді", - поінформував Ляшко.