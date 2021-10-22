Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини

24 октября 2021, 16:00

Німеччина безоплатно надала різним країнам 7,6 мільйона доз антикоронавірусної вакцини AstraZeneca. Про це в неділю, 24 жовтня, повідомляє DW.

Крім того, ще 10 млн доз передані в міжнародну програму рівного доступу до лікарських препаратів COVAX, ініційовану Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

Найбільше вакцин від Німеччини отримав В'єтнам - 2,6 млн доз, потім слідують Україна (1,5 млн), Єгипет, Гана (кожна - по 1,2 млн) і Намібія (0,2 млн). Ще 350 тисяч доз повинні бути відправлені в Таїланд. А починаючи з жовтня, всі вступники до Німеччини вакцини від виробника Johnson & Johnson відразу передаються в програму COVAX.

В цілому уряд ФРН схвалив передачу третім країнам 100 млн доз вакцин від різних виробників, який повинні в основному розподілятися через COVAX. Німеччина також вклала 2,2 мільярда євро в глобальні програми по боротьбі з коронавірусом, з них 1,6 млрд безпосередньо в різні ініціативи ВООЗ.