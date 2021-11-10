11 ноября 2021, 14:30

Російського телеведучого та гумориста Максима Галкіна було внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, через провокування сепаратистських настроїв та підтримку окупації територій. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит видання Детектор медіа.

"Підставою для внесення іноземця до зазначеного переліку є достатні дані щодо його діяльності на шкоду національним інтересам України, зокрема, спрямовану на провокування сепаратистських настроїв, створення передумов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини території України державою-агресором тощо", - наголошується в документі.

У відомстві додали, що порядок формування такого переліку визначено ч. 6 ст. 15 Закону Про кінематографію.

Так, згідно зі статтею закону, перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури та інформполітики на підставі звернень РНБО, СБУ, Нацради України з питань телебачення та радіомовлення.