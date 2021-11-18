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Пятница, 19 ноября 2021
14:30
МОЗ: Пік хвилі коронавірусу пройден
14:00
Військові зазнали втрат на Донбасі
13:30
Став відомий нульовий COVID-пацієнт
13:00
Україна втратила 30 млн гривень на закупівлі вакцини від ящуру
12:30
Міграційна криза: Білорусь визнала 65 людей потерпілими
12:00
Турецькі ЗМІ повідомили про смерть Ґюлена
11:30
В Україні з'явиться більше камер для фіксації порушень ПДР
11:00
Запальний БринзБенд в студії ІРТИ: гра на трубі, тубі та трамбоні наживо
10:00
Президент Болгарії визнав Крим "російським"
09:30
В Україні оголошено штормове попередження
09:00
В Україні зробили понад 22 млн щеплень від COVID
Четверг, 18 ноября 2021
22:00
Вбивство патрульного у Рубіжному: підозрюваному обрано найсуворіший запобіжний захід
21:00
Окупанти прицільно гатять по цивільним. Хотіли зруйнувати телевежу у Комишувасі
20:30
У Маріуполі в православній церкві імені Петра Могили волонтери створюють музей козацького побуту
20:00
В Сєвєродонецьку представили дослідження Програми сприяння реабілітації осіб з інвалідністю
20:00
Центр "Дія" у Станиці Луганській: частина стратегії перемоги у гібридній війні
19:30
Вік воюй, два віки навчайся: військові відточували майтерність ведення бойових дій
19:00
Верховна Рада підтримала законопроект про ліки для важкохворих
18:30
Верховна Рада ухвалила закон про соціальний захист медичних працівників
18:00
У Сєвєродонецьку будуватимуть собор Православної Церкви України
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Культура
19 ноября 2021, 11:00
Запальний БринзБенд в студії ІРТИ: гра на трубі, тубі та трамбоні наживо
Яскраві подробиці в сюжеті.
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