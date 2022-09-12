У МОН розповіли про перебіг навчального процесу в Україні

12 вересня 2022, 16:15

«З початку навчального року в Україні 12 904 школи розпочали освітній процес. На жаль, 1 289 шкіл перебувають на тимчасово окупованих територіях. Від початку навчального року 424 школи перейшли з очного на дистанційне навчання через прямі обстріли артилерії. Водночас десятки з шкіл повертаються до очного навчання» -, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

Повідомляється також, що наразі зміни стосовно навчального формату вносять залежно від безпекової ситуації.

«З 1-го по 11-те вересня через прямі обстріли артилерії 424 школи перейшли з очного на дистанційне навчання. Але при цьому 48 шкіл Одеської області та 44 школи Івано-Франківської області повністю перейшли у формат очного навчання. Це такий дрейф абсолютно зрозумілий під час війни», – сказав міністр.

За офіційною інформацією, станом на 12 вересня 2022 року українські школи працюють так:

- 3 116 шкіл – в очному форматі;

- 5 713 – в онлайн-режимі;

- 4 075 – за змішаною формою.

За кордоном наразі перебуває 488 045 дітей шкільного віку, а станом на 1 вересня їх було 492 077. Також за останні 11 днів до України повернулося понад 4 тисячі дітей.