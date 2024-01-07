 У ніч на 4 травня 2024 року знищено 13 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
04 травня 2024, 12:04

У ніч на 4 травня 2024 року знищено 13 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 4 травня 2024 року противник атакував 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски здійснювались із Бєлгородської обл. – рф.

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💥 В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях.

"Щоденно наші воїни патрулюють українське небо аби ворожі ударні дрони та ракети не знищували наші міста й не били по цивільній інфраструктурі", - Повітряні Сили ЗСУ.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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