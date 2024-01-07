У ніч на 4 травня 2024 року знищено 13 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 4 травня 2024 року противник атакував 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» та чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски здійснювались із Бєлгородської обл. – рф.
💥 В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях.
"Щоденно наші воїни патрулюють українське небо аби ворожі ударні дрони та ракети не знищували наші міста й не били по цивільній інфраструктурі", - Повітряні Сили ЗСУ.