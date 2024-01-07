На росії влада обмежила експорт цукру – ЗМІ

04 травня 2024, 12:16

Уряд на росії оголосив про введення тимчасової заборони на експорт цукру та хімічно чистої сахарози. Згідно з оприлюдненим повідомленням, це рішення призначене для забезпечення «стабільності внутрішнього продовольчого ринку»

📢«Обмеження діятиме до 31 серпня 2024 року. Рішення спрямоване на підтримку стабільності внутрішнього продовольчого ринку», – йдеться в офіційному повідомленні.

Проте постановою передбачено декілька винятків. Наприклад, експорт цукру до країн Євразійського економічного союзу залишиться можливим у певних обсягах. Згідно з документом, до Вірменії дозволено експортувати 28 тисяч тонн, до Білорусі - 5 тисяч тонн, до Казахстану - 120 тисяч тонн, а до Киргизстану - 28,5 тисяч тонн.

Попередньо, росія вже встановила тимчасові обмеження на експорт автомобільного бензину та дизельного пального, пов'язані зі зростанням цін на пальне через «найдієвіші санкції» від українських спецслужб.

Крім того, в країні окупантів відзначено значне зростання цін на яйця, що призвело до зростання їх імпорту з Туреччини, Азербайджану, Ірану та інших країн, які погодились годувати загарбників.