Три золоті медалі здобула спортсменка з Попасної Наталія Олійник

09 жовтня 2022, 15:30

У Грузії завершився чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, - повідомляє Луганська ОВА у Телеграмі.

ЛОВА інформує, що у Грузії завершився чемпіонат Європи з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

За результатами виступів представниця Луганщини Наталія Олійник стала чемпіонкою в:

- особистій першості (вагова категорія до 86 кг) з результатом 140 кг;

- командному виді;

- змішаній категорії (змагались і чоловіки і жінки разом).

Зазначається також, що в командному виді в фінальному виступі збірна України здолала збірну Туреччини з результатом 271,1 кг проти 262,3 кг.

У змішаній категорії українська збірна у фіналі обійшла французів із загальним результатом 356,89 кг проти 227,76 кг.

ЛОВА нагадує, що попаснянка Наталія Олійник – срібна призерка Паралімпійських ігор 2021 року.

Тренується вона під керівництвом Андрія Івженка.