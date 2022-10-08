Уряд уповноважив Мінветеранів сприяти розвитку спорту ветеранів війни та членів їхніх сімей

09 жовтня 2022, 09:27

На черговому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Положення про Міністерство у справах ветеранів України, які надають відомству повноваження сприяти розвитку спорту ветеранів та членів їхніх сімей.

Відповідну постанову розроблено Мінветеранів задля реалізації Закону України від 15 лютого 2022 р. № 2048–ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” щодо спорту ветеранів війни”.

Відтак, Мінветеранів сприятиме розвитку спорту ветеранів війни та членів їхніх родин, їхній психологічній та соціальній адаптації через залучення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності із використанням діючої мережі закладів фізичної культури і спорту. Також відомство забезпечуватиме проведення всеукраїнських спортивних заходів серед ветеранів війни та сприятиме їхній участі у міжнародних спортивних заходах, взаємодії з громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості.

“Мінветеранів працює над створенням загальнодержавної системи ветеранського спорту та відповідної інфраструктури для залучення якомога більшої кількості ветеранів до спортивної реабілітації, – зазначила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. – Це має бути розгалужена система на національному рівні, щоб у кожній області, районі були створені ветеранські майданчики з відповідною інфраструктурою, ветеранські команди, які будуть змагатися між собою, і потім через національний відбір братимуть участь і представлятимуть Україну на міжнародних ветеранських спортивних заходах. Тому вкрай важливим було надати Мінветеранів відповідні повноваження щодо розвитку спорту ветеранів війни, дякую Уряду на підтримку!”

Нагадаємо, за ініціативою Мінветеранів ветеранський спорт вже законодавчо закріплений як окремий вид спорту в Україні, адже є одним з ефективних способів для медичного і психологічного відновлення та адаптації до мирного життя українських Воїнів, членів їхніх родин.

Також Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна підписала Кодекс країн-учасниць та засвідчила бажання України брати участь у Іграх Нескорених Dusseldorf 2023.

Джерело: Урядовий портал