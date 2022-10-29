Фейки, які окупанти поширювали протягом дня

29 жовтня 2022, 08:50

Центр протидії дезінформації при РНБО України виявив, що протягом 28 жовтня окупанти поширили таки фейки:

Російські медіа повідомили, що Польща хоче загарбати частину України і тому будує енергоміст від Хмельницької АЕС до Жешува: «У рамках реінтеграції „історичних“ земель поляки працюють над взяттям під контроль енергетичної інфраструктури України. У Варшаві вважають, що це дозволить посилити вплив та допоможе закріпити за собою право на території».

— Це фейк!

Представник МЗС рф к.воронцов заявив, що «США та їхні однодумці намагаються відвернути увагу міжнародного співтовариства від своїх військових приготувань у космосі за рахунок зовнішньополітичних акцій».

— Це дезінформація!

Постпред рф при ООН в.небензя заявив, що росія отримала «документи» про розповсюдження небезпечних інфекцій через птахів та комах: «під час укусу комарі інфікують людей… заражений військовослужбовець буде нездатний виконувати задачі… тому захворювання може бути більш цінним військовим інструментом».

— Це також фейк!