Українські стрічки взяли нагороди на кінофестивалі у Варшаві

02 листопада 2022, 07:51

Українські стрічки отримали нагороди на кінофестивалі Ukraina Festiwal Filmowy у Варшаві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Зокрема, створений за підтримки Держкіно дебютний ігровий короткометражний фільм "Фаза" Миколи Засєєва посів третє місце у секції Найкращих короткометражних стрічок, здобувши нагороду «за режисуру неповнолітніх акторів, уважність, тонке представлення світу з дитячої перспективи та захоплюючу візуальну сторону фільму».

Крім цього, серед цьогорічних переможців Призу глядацьких симпатій – створений за підтримки Держкіно художній фільм «Будинок "Слово". Нескінчений роман» режисера Тараса Томенка.

Також український повнометражний документальний фільм «Вільна людина. Проща/ Free Man. Pilgrimage» режисера Сергія Дмитренка про десантника ЗСУ та блогера Валерія Маркуса (Ананьєва) отримав спеціальний приз від Związek Ukraińców w Polsce (Об'єднання Українців у Польщі).

Як повідомлялося,документальний фільм Ольги Журби "Назовні" покажуть на чотирьох міжнародних кінофестивалях - в Угорщині, Іспанії, Фінляндії та Канаді.

Фото: usfa.gov.ua