«Міста-герої»: в Києві відкрилась фотовиставка

04 листопада 2022, 07:52

У Медіацентрі Україна, в стінах Укрінформу, відкрилась вже друга фотовиставка з циклу «Нескорена нація», що складається із 36 фотопостерів – колажів.

«Міста-герої» – це не експозиція, яка обмежилася 10 містами, що отримали статус героїв. Окрім світлини із Волновахи, Гостомеля, Маріуполя, Харкова, Херсона, Чернігова, Бучі, Ірпеня, Миколаєва й Охтирки, перед глядачами постануть воєнні будні 26 обласних центрів і міст, які найсильніше потерпали від загарбників, зокрема, Івано-Франківська, Вінниці, Черкас, Дніпра, Запоріжжя, Києва, Бородянка, Одеси, Тростянця», – зазначив генеральний директор національного агентства «Укрінформ» Олександр Харченко.

«Те, що ми змогли сфотографувати – це найстрашніші й найтрагічніші сторінки нашої історії. Але ми повинні це зафіксувати та передати нашим наступним поколінням, аби вони розуміли, із чим ми боремося», – підкреслив начальник Інформаційного агентства підполковник Віталій Саранцев.

«У грудні, на завершення фотолітопису війни, ми покажемо зброю перемоги, міжнародних партнерів – бо без їхньої підтримки ми б не перемогли, – дітей, наших чотирилапих друзів. Водночас відобразимо рф як країну-терориста, а також ставку верховного командувача», – поінформував головний редактор юридичного журналу «Право України» Олександр Святоцький.

Сергій Місюра