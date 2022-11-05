Футбольний клуб «Мілан» пожертвував 150 тисяч євро на відбудову стадіону в Ірпені

06 листопада 2022, 08:20

Колишній тренер української збірної з футболу Андрій Шевченко та фандрейзингова платформа United24 розпочали збір коштів для відбудови стадіону «Чемпіон» у місті Ірпінь Київської області, перший внесок розміром 150 тисяч євро зробить італійський футбольний клуб «Мілан».

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Андрій Шевченко та United24 розпочали збір для відбудови стадіону в Ірпені. Це буде перший проєкт United24 у напрямі „Відбудова України“. Легендарний футболіст вже залучив до збору клуб Мілан, який виділить на відновлення стадіону 150 000 євро», — ідеться в повідомленні.

За інформацією відомства, стадіон «Чемпіон» був зруйнований російськими загарбниками в березні. Після визволення Ірпеня на його футбольному полі грали діти, тож амбасадор United24 поставив собі за мету знайти гроші на відбудову.

Так, загалом для відновлення стадіону необхідно зібрати 600 тисяч євро. Зазначається, що за ці кошти відбудують трибуни та поле, проведуть освітлення.

Шевченко планує долучити до проєкту світову й українську футбольну спільноту, щоб на стадіоні «виростали майбутні легендарні футболісти, відомі на весь світ».