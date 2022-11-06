Пройшов на протезі майже 100 кілометрів: на зібрані гроші ветеран АТО придбав для ЗСУ шість авто

07 листопада 2022, 15:00

Ветеран АТО із Житомира Олександр Швецов, який пройшов на протезі майже 100 км, збираючи гроші на транспорт для військових, придбав для них шість автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це Швецов повідомив у Фейсбуці.

«Приблизно 2 600 000 гривень. Саме така сума була витрачена на купівлю автівок для наших Побратимів на передовій», - йдеться у дописі.

За словами ветерана, для військових придбали два пікапи, два мікроавтобуси з повним приводом, вантажно-пасажирський мікроавтобус із повним приводом та швидку допомогу.

Як повідомляв Укрінформ, ветеран, голова громадської організації «БратуБрат» Олександр Швецов із Житомира вирішив пройти відстань від Одес до Яремче (800 км), аби зібрати 800 тис. грн на три автомобілі для військових. Його ініціативу підтримували донатами, і необхідну суму ветеран зібрав, здолавши майже 100 км. Після повернення додому йому продовжували надсилати кошти і в підсумку вдалося закумулювати понад 7 млн грн.

Олександр пересувається на протезі, бо в 2014 році, коли служив командиром відділення 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, отримав поранення ноги в боях під Луганськом.