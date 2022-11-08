Гроші з продажу «Челсі» передадуть на потреби України

09 листопада 2022, 15:16

Американський бізнесмен Тодд Боелі придбав лондонський клуб за п'ять з половиною мільярдів доларів.

Про це заявив британський міністр і член парламенту Лео Докерті для Goal, передає Укрінформ.

«Гроші все ще заморожені на банківському рахунку у Великій Британії. Ведеться адміністративна робота і подається заява на отримання ліцензії, але ми сподіваємося, що вони лише розпочинають свою подорож в Україну, щоб допомогти людям, які потребують допомоги», - сказав Докерті.

Як повідомлялося, у травні консорціум на чолі з американським бізнесменом Тоддом Боелі придбав «Челсі». Команда Боелі запропонувала за клуб 4,25 мільярда фунтів (5,25 мільярда доларів).

Раніше британський уряд запровадив санкції проти нинішнього власника клубу Романа Абрамовича на тлі зв’язків російського олігарха з путіним.

Через санкції Абрамович не отримає дивіденди від продажу клубу, і всі отримані кошти мають піти на допомогу постраждалим від війни в Україні.

24 лютого президент рф путін оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

США, Європейський Союз та інші країни застосували санкції проти росії як країни-агресора, міжнародна ізоляція якої посилюється з кожним днем.

Фото: Getty Images