Сьогодні об 11:00 відбудеться Радіодиктант національної єдності — 2022: як взяти участь

09 листопада 2022, 09:51

Сьогодні, 9 листопада, у День української писемності та мови, об 11:00 відбудеться Радіодиктант національної єдності — 2022. Авторка цьогорічного тексту — українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу Ірина Цілик, читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

Про це повідомляє Суспільний мовник.

Для того, щоб написати Радіодиктант національної єдності-2022 об 11:00 за київським часом увімкніть ту платформу, яка є для вас зручною:

Українське Радіо або Радіо Культура;

телеканал Суспільне Культура;

діджитал-платформи Суспільного: фейсбук-сторінку Суспільного та ютуб-канали Українського Радіо та Суспільне Новини;

додатки suspilne.radio або Дія.

11 листопада буде оприлюднено текст диктанту, тому якщо ви хочете, щоб ваш диктант перевірили фахівці, ви можете:

Надіслати паперового листа за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі.jpg,.png, .jpeg,.tiff,.pdf) та надіслати його до 11:00 10 листопада на адресу rd@suspilne.media або через електронну форму для отримання робіт. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

«Ми будемо вдячні, якщо ви зробите фото та відео того, як ви пишете диктант чи готуєтеся до нього та опублікуєте у соціальних мережах із гештегом #радіодиктант2022», – зазначили організатори.