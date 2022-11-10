Херсон – це Україна. Укрпошта запустила першу марку, присвячену місту-герою

11 листопада 2022, 17:12

Укрпошта сьогодні, 11 листопада, запустила марку, присвяченої місту-герою – Херсону.

Про це інформує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Херсон – це Україна! Саме таку марку ми запускаємо сьогодні. Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно з’являться й інші героїчні міста. І хоч офіційно ще не оголошено про звільнення Херсону, за старою доброю традицією, започаткованою ще з кораблем, – іноді марки виходять раніше події», – зазначив він.

Також до поштової марки випустять листівку «Херсон – це Україна» та конверт: «Наш солдат вкладає скибочку кавунчика з Херсоном назад в Україну».