11 листопада 2022, 20:13 Українська група TWO BUS представила концертний альбом “Rock Bulava (Live in Cherkasy)” Українська група TWO BUS у жовтні 2022 року представила концертний альбом “Rock Bulava (Live in Cherkasy)”. Це “живий” виступ інді-бард-рок групи TWO BUS спільно з панк-рок гуртом PARALLEL на самому роковому фестивалі країни у 2021 році (м.Черкаси), зведення та мастеринг якого відбувся на студії звукозапису BK Present у 2022 році (м.Харків). Діамантом альбому “Rock Bulava (Live in Cherkasy)”, як у прямому, так і у переносному значені, сенсі та сприйняті є пісня “Диво”, вона стає начебто посиланням до вірша “Українська мова (Пам'яті Т.Шевченка)” Володимира Самійленка. “Концертний альбом “Rock Bulava (Live in Cherkasy)” – подарунок нашим друзям, знайомим та поціновувачам поетичного, текстового року”, – прокоментував Дмитро Проха. Альбом доступний для прослуховування на багатьох цифрових майданчиках. У листопаді 2022 року концертний альбом “Rock Bulava (Live in Cherkasy)” (інша версія) також буде доступний для прослуховування на цифрових майданчиках: iTunes, Apple Music,Deezer. Ірта-fax Твітнути