У Києві відбудеться благодійний забіг на підтримку полку «Азов»

13 листопада 2022, 11:06

Асоціація родин захисників «Азовсталі» запрошує всіх охочих взяти участь в благодійному забігу на підтримку ОЗСП «Азов», що відбудеться 19 листопада у Києві на ВДНГ.

Про це повідомляє Асоціація родин захисників «Азовсталі».

«Пробігти дистанцію та отримати медаль Spartan можна онлайн, попередньо зареєструвавшись за посиланням. Після забігу відбудеться благодійний концерт за участі Арсена Мірзояна, Злати Огнєвич, гурту «Тінь Сонця» та аукціон, на якому для продажу будуть представлені унікальні лоти», – ідеться в повідомленні.

Благодійний забіг відбудеться 19 листопада на ВДНГ, павільйон 9. Початок о 10:00, а старт забігу об 11:00. Зірковий виступ о 14:00. Реєстрація обов’язкова. Усі зібрані кошти підуть на автомобільний транспорт, який дуже необхідний нашим хлопцям на передовій