Голова НСЖУ закликав переглянути рішення про позбавлення воєнної акредитації низки журналістів

14 листопада 2022, 19:47

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко закликає переглянути рішення про позбавлення воєнної акредитації низки американських та вітчизняних журналістів.

Як передає Укрінформ, про це НСЖУ повідомляє у Телеграмі.

"Починати потрібно не із заборон, а зі слів подяки тисячам журналістів міжнародних та вітчизняних медіа, які наражають себе на фізичну небезпеку і їдуть на передову виконувати свій професійний обов’язок", - зауважив Томіленко, коментуючи сьогодні в ефірі телеканалу "Прямий" позбавлення акредитації журналістів CNN, SkyNews та деяких інших видань.

"Лише після слів подяки варто братися за коректне відпрацювання механізму співпраці. Необхідно комунікувати про те, як можна забезпечити роботу журналістів, і при цьому не наражати на небезпеку ані їх, ані операції та плани, які здійснює українське військове керівництво", – наголосив очільник Національної спілки журналістів.

Як варіант, зазначив він, можна було б, відійшовши від формалізму, запровадити для медійників-досвідчених воєнкорів особливі умови асистування, наскільки це можливо в умовах війни.

Томіленко наголосив, що в НСЖУ розуміють, що, "вочевидь, справді мало місце певне недотримання журналістами наявних регламентів. Але потрібно розуміти й те, що медійниками рухає професійний обов’язок і бажання повідомити українській та світовій аудиторії про події справді історичного значення".

За словами голови НСЖУ, в журналістському середовищі, як і загалом в українському суспільстві, сьогодні є великий "запит на справедливість" – вимога забезпечити законний доступ до інформації журналістів, які представляють різні засоби масової інформації. З огляду на це, посилання на регламенти і обмеження часто критично сприймаються в журналістському середовищі, підкреслив він.

З іншого боку, заявив Томіленко, НСЖУ закликає журналістів із розумінням ставитися до складної ситуації, в якій нині працюють військові пресофіцери, військові команди комунікації тощо, і не вимагати від них негайного виконання сервісної функції.

Загалом, на думку Томіленка, позбавлення акредитації журналістських команд CNN і SkyNews та інших – це "занадто радикальне й передчасне рішення".

"Після всієї цієї дискусії найкращим рішенням було б усе-таки повернути акредитації нашим колегам із міжнародних і українських медіа", – сказав він.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова щодо перегляду рішення про скасування акредитації для низки ЗМІ.Про це він написав у Телеграмі.

“Є потреба переглянути це рішення та підходи до роботи цивільно-військового співробітництва з медіа. Саме про це я звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова”, - зазначив уповноважений.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада у Міноборони заявили, що низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у Херсоні, скасували дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнали недійсними.

За інф