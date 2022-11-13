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Суспільна думка
Спорт / Регіональні
14 листопада 2022, 18:59

Переможці та призери міжнародних змагань з Луганщини і їх тренери отримали грошові винагороди

За повідомленням Луганської ОВА у Телеграм, зазначається, що відповідне розпорядження підписане начальником обласної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм.

«Провідні спортсмени Луганської області навіть у ці нелегкі часи знаходять у собі сили тренуватись та рушити до нових перемог. Підтримувати спортсменів – це одне з основних наших завдань», – прокоментував начальник управління молоді і спорту ОВА Антон Волохов.

Так, згідно з розпорядженням винагороди отримали:

  • бронзовий призер чемпіонату Європи зі стрибків у воду Олег Колодій;
  • бронзовий призер чемпіонату Європи зі стрибків у воду Олександр Горшковозов;
  • чемпіон та срібний призер чемпіонату Світу з легкої атлетики серед осіб з ураженням слуху Олександр Дмитрієнко;
  • чемпіон та двократний срібний призер європейської першості зі стрибків у воду, срібний призер чемпіонату Світу зі стрибків у воду Олексій Середа та його тренер Тамара Токмачова;
  • срібний призер чемпіонату світу з бодібілдингу та фітнесу Вадим Василевський;
  • чемпіонка та бронзова призерка світових змагань з класичного жиму лежачи, чемпіонка Європи з класичного жиму лежачі Наталія Череменко та її тренер Андрій Івженко;
  • бронзова призерка чемпіонату Світу з класичного жиму лежачи Ганна Кадацька;
  • бронзовий призер чемпіонату Світу з пауерліфтингу Микола Бараннік;
  • чемпіонка європейської першості, срібна та бронзова призерка чемпіонату світу з пауерліфтингу серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату Наталія Олійник та її тренер Андрій Івженко.
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