14 листопада 2022, 18:59 Переможці та призери міжнародних змагань з Луганщини і їх тренери отримали грошові винагороди За повідомленням Луганської ОВА у Телеграм, зазначається, що відповідне розпорядження підписане начальником обласної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм. «Провідні спортсмени Луганської області навіть у ці нелегкі часи знаходять у собі сили тренуватись та рушити до нових перемог. Підтримувати спортсменів – це одне з основних наших завдань», – прокоментував начальник управління молоді і спорту ОВА Антон Волохов. Так, згідно з розпорядженням винагороди отримали: бронзовий призер чемпіонату Європи зі стрибків у воду Олег Колодій;

бронзовий призер чемпіонату Європи зі стрибків у воду Олександр Горшковозов;

чемпіон та срібний призер чемпіонату Світу з легкої атлетики серед осіб з ураженням слуху Олександр Дмитрієнко;

чемпіон та двократний срібний призер європейської першості зі стрибків у воду, срібний призер чемпіонату Світу зі стрибків у воду Олексій Середа та його тренер Тамара Токмачова;

срібний призер чемпіонату світу з бодібілдингу та фітнесу Вадим Василевський;

чемпіонка та бронзова призерка світових змагань з класичного жиму лежачи, чемпіонка Європи з класичного жиму лежачі Наталія Череменко та її тренер Андрій Івженко;

бронзова призерка чемпіонату Світу з класичного жиму лежачи Ганна Кадацька;

бронзовий призер чемпіонату Світу з пауерліфтингу Микола Бараннік;

чемпіонка європейської першості, срібна та бронзова призерка чемпіонату світу з пауерліфтингу серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату Наталія Олійник та її тренер Андрій Івженко. Ірта-fax Твітнути