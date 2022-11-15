Спортсмен з Рубіжного став чемпіоном світу з пауерліфтингу

16 листопада 2022, 16:00

Микола Бараннік з Луганщини став чемпіоном світу з пауерліфтингу та встановив рекорд. Про це у Телеграмі повідомляє Луганська ОВА.

«Зараз у Данії триває відкритий чемпіонат світу з пауерліфтингу. У складі збірної команди України виступає спортсмен із Рубіжного Микола Бараннік. Так, у своїй ваговій категорії 83 кг Микола з результатом 933 кг став чемпіоном», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що окрім цього, пауерліфтер встановив світовий рекорд у присіді (присід – 375,5 кг; жим – 260 кг; тяга – 297,5 кг).