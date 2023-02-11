У Старобільську на дорогах з'явилися воєнізовані патрулі

12 лютого 2023, 18:00

У тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині на дорогах з'явилися воєнізовані патрулі, що зупиняють та перевіряють цивільні та військові автомобілі. Про це повідомляють «Старобільські новини», пише видання «ОстроВ».

«Як повідомляють наші джерела, у тимчасово окупованому Старобільську на дорогах з'явилися воєнізовані патрулі, що зупиняють та перевіряють і цивільні, і військові автомобілі. Зокрема, такий патруль бачили на Кільці», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти можуть впроваджувати такі заходи для пошуку численних дезертирів абощоб зменшити кількість дтп, які створюють російські солдати, керуючи військовою технікою у стані сп'яніння.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти відступили на Кремінському напрямі після значних втрат.

Ілюстративне фото.