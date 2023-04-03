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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
04 квітня 2023, 21:17

Гайдай натякнув на можливий швидкий контрнаступ ЗСУ на Луганщині

Колишній керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що найближчим часом відбудуться зміни на Луганському фронті на користь українських військових.

Про це він розповів у телемарафоні.

“Я думаю, що ситуація найближчим часом буде грати на користь наших сил оборони, тому що десь і техніка підходить західна, десь і резерви вже навчені прийдуть. Тому найближчим часом ми побачимо певні зміни на користь наших сил оборони”, - сказав він.

Гайдай також додав, що біля Старобільська окупанти будують захисні споруди - так звану другу лінію оборони, розуміючи, що невідомо, де саме й коли буде прорив з боку ЗСУ, а він однозначно буде. Наразі там вже не одна смуга таких захисних споруд. Мова йде про “зуби дракона” - бетонні піраміди, зв’язані між собою, а перед ними замінована територія. Крім того, окупанти риють окопи, заривають техніку тощо.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що росія, ймовірно, прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії, щоб зрештою замінити "вагнерівців" на війні проти України.

sd.ua
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