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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Кримінал
04 квітня 2023, 21:26

Мешканка міста Торецьк заробила злочинним шляхом 150 тисяч гривень.

Наживалась на почуттях родичів зниклих безвісти українських бійців – за шахрайство жительці Торецька загрожує до 3 років позбавлення волі.

Свою шахрайську кар’єру 21-річна мешканка м. Торецька розпочала у березні 2021 року. Вона публікувала оголошення на сайтах OLX, «Бесплатка», «BlaBlaCar» щодо неіснуючих товарів і послуг та отримувала з обманутих клієнтів так звану передплату, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну шахрайка стала заробляти ще й на почуттях людей, які втратили зв’язок зі своїми близькими. Вона знаходила в інтернеті повідомлення про пошук зниклих безвісти військових і телефонувала їх родичам.

Вдаючи з себе лікарку чи співробітницю правоохоронних органів, жінка повідомляла, що розшукувані бійці перебувають у лікарні та пропонувала надіслати кошти для їх лікування чи транспортування до найближчих до домівок медзакладів.

З травня по вересень 2022 року їй вдалось ошукати 8 потерпілих з Києва, Запоріжжя, а також Запорізької, Житомирської, Донецької, Кіровоградської, Харківської та Дніпропетровської областей, на загальну суму майже 153 тис. грн.

Наразі досудове розслідування стосовно неї за фактом заволодіння чужим майном (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України) завершено.

Досудове розслідування та оперативний супровід – ГУНП в Донецькій області.

Максимальне покарання за санкціями статті - позбавлення волі на строк до трьох років.

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