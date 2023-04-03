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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
04 квітня 2023, 20:19

В Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ МП

Также депутаты приняли обращение к Кабмину о прекращении договоров аренды с религиозными организациями, которые не выполняют требований Законов Украины.

Во вторник, 4 апреля 2023 года, депутаты Хмельницкого областного совета поддержали решение о запрете деятельности УПЦ МП в области.

Как сообщается на сайте облсовета, состоялось пленарное заседание 15-й внеочередной сессии, которая была созвана из-за инцидента 2 апреля в Хмельницком Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП, где священники и верующие избили военного.

"Депутаты областного совета единогласно приняли решение "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Хмельницкой области", которым запретили деятельность Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (официально зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Хмельницкой области", – говорится в сообщении.

Этим решением, в частности, предложено президенту Украины определить законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" как неотложный для его внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины. Кроме того, депутаты рекомендовали органам местного самоуправления Хмельницкой области провести инвентаризацию земельных участков, находящихся в пользовании УПЦ МП, с последующим прекращением права пользования на такие земельные участки путем принятия соответствующих решений.

Также большинством голосов депутаты приняли обращение депутатов Хмельницкого областного совета к Кабинету Министров Украины относительно прекращения договоров аренды с религиозными организациями, которые не выполняют требований Законов Украины.

Скандал вокруг УПЦ МП в Хмельницкой области

2 апреля в соцсетях распространилось видео, как в одном из храмов УПЦ МП в Хмельницком священник и верующие избили военного, который спросил о том, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они перестали посещать церковь УПЦ МП. Свидетели вызвали в храм полицию.

Впоследствии в комментарии местным СМИ правоохранители заявили, что сейчас решается вопрос о привлечении военного к админответственности по ст. 173 КУоАП (Мелкое хулиганство), потому что он начал словесную перепалку и сбросил на пол Евангелия. Также по факту избиения военнослужащего правоохранители открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

В тот же день представители общины провели собрание, на котором проголосовали за перерегистрацию Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ (МП) в подчинение Православной церкви Украины. В тот же день в соборе провели первую за много лет молитву на украинском языке.

4 апреля на внеочередной сессии Хмельницкий горсовет принял решение о прекращении пользования УПЦ МП всеми земельными участками на территории общины.

УНІАН
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